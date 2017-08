Cablenorte

“Me encerraba en mi propia casa, me sacaba el celular, me golpeaba y me sometía. El viernes me pegó una patada en el pecho y el sábado me dio un cabezazo que me rompió la nariz.

Para colmo, lo denuncié y sigue libre. La verdad que tengo mucho miedo por la seguridad de mi hija y la mía”, reconoció Gloria Villalba (31), quien el sábado 5 de agosto denunció a su ex pareja por una serie de graves delitos.

Fuente: www.territoriodigital.com

(http://www.territoriodigital.com/nota4.aspx?c=8969965624729466)